Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’587 -0.9%  SPI 17’288 -0.9%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’905 -1.5%  Euro 0.9254 -0.1%  EStoxx50 5’616 -0.6%  Gold 4’298 -0.7%  Bitcoin 83’969 -1.9%  Dollar 0.7929 0.0%  Öl 61.0 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
ETFs vs. Indexfonds: Was ist eigentlich der Unterschied?
Nestlé-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BASF-Aktie
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Sell-Bewertung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie von Deutsche Bank AG
Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Suche...

BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 12:55:54

BBVA Buy

BBVA
13.71 CHF 15.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.49 € 		Abst. Kursziel*:
14.23%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.92%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?