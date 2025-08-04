BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
13.71CHF
1.81CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.10.2025 12:55:54
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Nach der gescheiterten Sabadell-Übernahme dürfte sich die Bank nun auf eine versöhnliche Lösung für die Aktionäre konzentrieren, schrieb Inigo Vega in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dazu zählten weitere Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 01:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
17.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.49 €
|
Abst. Kursziel*:
14.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.92%
|
Analyst Name::
Inigo Vega
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse