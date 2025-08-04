NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach der gescheiterten Übernahme von SAB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Ankündigung sorge für eine gewisse Erleichterung, nicht weil die Transaktion schlecht gewesen wäre, sondern weil die Ungewissheit über ihren Erfolg viel zu lange angehalten habe, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürfte sich die spanische Großbank auf die Umsetzung der Dinge konzentrieren, die in ihrer Macht stehen, wie die Erzielung einer durchschnittlichen Kapitalrendite von 22 Prozent über drei Jahre sowie Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von rund 36 Milliarden Euro./rob/edh/jha/;