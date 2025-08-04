Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
17.10.2025 11:06:18

BBVA Outperform

BBVA
13.71 CHF 15.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach der gescheiterten Übernahme von SAB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Ankündigung sorge für eine gewisse Erleichterung, nicht weil die Transaktion schlecht gewesen wäre, sondern weil die Ungewissheit über ihren Erfolg viel zu lange angehalten habe, schrieb Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun dürfte sich die spanische Großbank auf die Umsetzung der Dinge konzentrieren, die in ihrer Macht stehen, wie die Erzielung einer durchschnittlichen Kapitalrendite von 22 Prozent über drei Jahre sowie Ausschüttungen an die Aktionäre in Höhe von rund 36 Milliarden Euro./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 19:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
17.50 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.49 € 		Abst. Kursziel*:
12.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
16.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.25%
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

