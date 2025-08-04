Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

13.71
CHF
1.81
CHF
15.24 %
04.08.2025
BRXC
22.09.2025

BBVA
13.71 CHF 15.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,70 Euro belassen. Mit der Aufbesserung der Übernahmeofferte für die heimische Konkurrentin Banco Sabadell liege die spanische Bank immer noch am unteren Ende seiner Erwartungsspanne, schrieb Inigo Vega in seiner am Montag vorliegenden Reaktion. Die Sabadell-Führung werde das kaum überzeugen./gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 14:14 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
17.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.07 € 		Abst. Kursziel*:
10.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.14%
Analyst Name::
Inigo Vega 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

