Banco de Sabadell Aktie

16.10.2025 21:15:36

Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - zu wenig Aktionäre wollen verkaufen

Banco de Sabadell
2.13 CHF -12.98%


MADRID (awp international) - Die Übernahme der spanischen Banco Sabadell durch die ebenfalls dort beheimatete Grossbank BBVA ist gescheitert. Nur 25,47 Prozent der Aktionäre hatten ihre Papiere angedient, wie die Aufsichtsbehörde CNMV am Donnerstagabend mitteilte. Notwendig für eine Fortsetzung der Übernahmebemühungen wären mindestens 30 Prozent gewesen. Bereits vor fünf Jahren war ein Versuch von BBVA, seinen kleineren Branchenkollegen zu schlucken, gescheitert.

Nach der Veröffentlichung der erneuten Offerte im Mai vergangenen Jahres sah sich die Grossbank Widerständen verschiedener Art ausgesetzt. So hatte die Führung von Sabadell sowohl das erste als auch das zweite Angebot als zu niedrig abgelehnt. Die Regierung hatte sich ebenfalls wenig begeistert gezeigt und Forderungen aufgestellt, die eine Übernahme weniger attraktiv erscheinen liessen.

BBVA selbst teilte am Donnerstagabend mit, nach dem gescheiterten Übernahmeversuch ein neues Aktienrückkaufprogramm in "signifikanter" Höhe starten zu wollen. Die Bank hatte zuletzt eine eigene Aktie für 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Damit bewertete sie den Branchenkollegen mit etwa 16,3 Milliarden Euro, was grob dem aktuellen Börsenwert entspricht./he/ajx

