Erste Schätzungen: SCHOTT Pharma legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SCHOTT Pharma wird voraussichtlich am 11.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,239 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,220 EUR erwirtschaftet wurden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 248,2 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 237,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,00 EUR, gegenüber 0,990 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 991,8 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 957,1 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch