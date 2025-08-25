Erste Schätzungen: Core Main A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Core Main A präsentiert in der voraussichtlich am 09.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,777 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Core Main A nach den Prognosen von 13 Analysten 2,12 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,96 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

