22.08.2025 15:52:33

EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Delivery Hero
22.74 CHF 2.59%
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

22.08.2025 / 15:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Strasse, Hausnr.: Oranienburger Strasse 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Morgan Stanley
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,14 % 1,90 % 5,04 % 295618651
letzte Mitteilung 3,10 % 1,89 % 4,99 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 9273556 0,00 % 3,14 %
Summe 9273556 3,14 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Call Option Vom 19.09.2025 bis 20.03.2026 jederzeit 3477913 1,18 %
Right of recall over securities lending agreements jederzeit jederzeit 951026 0,32 %
    Summe 4428939 1,50 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Put Option Vom 19.09.2025 bis 19.12.2025 jederzeit Physisch 753500 0,25 %
Retail Structured Product Vom 27.09.2074 bis 11.12.2074 jederzeit Bar 122 0,00 %
Equity Swap Vom 25.09.2025 bis 19.05.2027 jederzeit Bar 333915 0,11 %
Compound Option 16.07.2029 jederzeit Bar 866 0,00 %
Convertible Bond 10.03.2029 jederzeit Physisch 94475 0,03 %
      Summe 1182878 0,40 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC % % %
Prime Dealer Services Corp. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley B.V. % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Smith Barney LLC % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die Mitteilung wurde durch den Erwerb von Kundenwertpapieren ausgelöst, an denen Morgan Stanley & Co. LLC und Morgan Stanley & Co. International plc ein Nutzungsrecht haben. 

Datum
21.08.2025


22.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Strasse 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187286  22.08.2025 CET/CEST

