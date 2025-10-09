Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
09.10.2025 14:56:53
EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Lufthansa AG
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmassnahme oder sonstigen Massnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Lufthansa AG
|Venloer Str. 151-153
|50672 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.lufthansagroup.com/investor-relations
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2210744 09.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
