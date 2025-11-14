Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vorfall
|
14.11.2025 22:49:36
Logitech-Aktie: Cyberangriff - Daten gestohlen
Hacker sind in die Systeme von Logitech eingedrungen.
Der Vorfall hat aber weder die Produkte, die Geschäftsabläufe noch die Produktion von Logitech beeinflusst, wie das Unternehmen am Freitag in der Nacht mitteilte. Nachdem der Angriff entdeckt wurde, habe Logitech unverzüglich eine externe Cybersicherheitsfirma mit der Untersuchung und dem Beenden des Angriffs beauftragt.
Auch wenn die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, geht Logitech davon aus, dass der Angreifer eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle in einer Softwareplattform eines Drittanbieters ausgenutzt hat. Darüber konnte er gewisse interne Daten aus dem IT-System kopieren. Die Schwachstelle konnte bereits geschlossen werden, heisst es weiter.
Die entwendeten Daten beinhalteten wahrscheinlich nur begrenzte Informationen über Mitarbeitende und Konsumenten, sowie Daten über Kunden und Lieferanten, schreibt das Unternehmen. Derzeit geht Logitech zudem davon aus, dass keine sensiblen persönlichen Daten wie nationale Identifikationsnummern oder Kreditkarteninformationen in dem betroffenen IT-System gespeichert waren. Es wurden bereits Schritte eingeleitet, um die zuständigen Regierungsbehörden zu informieren.
Laut Mitteilung wird der Vorfall keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die finanzielle Situation oder die Geschäftsergebnisse von Logitech haben. So habe das Unternehmen eine umfassende Cyberversicherung, welche die Kosten für die Reaktionen auf den Vorfall wie auch die forensische Untersuchung abdecke.
cg/
Lausanne/San Jose (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
14.11.25
|SIX-Handel SLI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Logitech Aktie News: Logitech gewinnt am Freitagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
14.11.25
|Börse Zürich: SLI notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
13.11.25
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Logitech S.A.
ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich
ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.
Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Logitech am 14.11.2025
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen tiefrot ins Wochennde -- Wall Street schliesst uneins -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.