|
11.08.2025 07:10:04
EQS-News: Hypoport mit ertragsstarkem ersten Halbjahr
|
EQS-News: Hypoport SE
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Konzernergebnis H1/25
Hypoport mit ertragsstarkem ersten Halbjahr
Die Entwicklung im Segment Financing Platforms zeigte sich heterogen. Das Teilsegment Wohnungswirtschaft erreichte trotz eines weiterhin sehr schwachen Marktumfeldes für den Neubau und die Modernisierung von Mietwohnungen einen prozentual zweistelligen Umsatzanstieg. Zusätzlich konnte die ERP-Lösung für die Wohnungswirtschaft ihre Erfolgsdynamik aufrechterhalten und den Vertragsbestand deutlich steigern. Da aufgrund schwacher Märkte die Umsätze im Teilsegment Ratenkredit nur leicht stiegen und im Teilsegment Corporate Finance leicht sanken, erhöhte sich der Rohertrag des Segments gegenüber H1/24 lediglich um 9% auf 33 Mio. €. Das EBIT reduzierte sich auch aufgrund der weiterhin hohen Investitionen in die Plattformen für die Wohnungswirtschaft und Ratenkredite um 14% auf 1,8 Mio. €.
Das Segment Insurance Platforms verzeichnete in einem stabilen Gesamtmarkt in H1/25 einen leichten Anstieg des Rohertrages um 3% auf 16 Mio. € und ein leicht gesunkenes EBIT von -0,3 Mio. €.
Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE bewertet das Ergebnis des ersten Halbjahres 2025 insgesamt positiv: „Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an. Zusätzlich wächst durch die Weiterentwicklung unserer etablierten Plattformen die Nutzungstiefe unserer Partner. Bei unserer Plattform für Banken vertiefen wir die Integration unserer Angebote und wir gewinnen in der Wohnungswirtschaft mit hoher Dynamik weitere Neukunden, was unser Wachstum in den nächsten Jahren zusätzlich stärkt.“
* Kennzahl aufgrund von Umstellung Umsatzrealisierung und Umsatzabgrenzung angepasst. Vgl. auch Konzernabschluss 2024 und Halbjahresbericht 2025.
Über die Hypoport SE
Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Wohnungs- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms.
Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die grösste deutsche Plattform für private Immobilienfinanzierungen. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Joint Ventures Finmas (Sparkassenorganisation), Genopace (Genossenschaftlicher Verbund), Starpool (Deutsche Bank) und Baufinex (Bausparkasse Schwäbisch Hall) das Wachstum des Kreditmarktplatzes in unterschiedlichen Zielgruppen. Mit Dr. Klein gehört das grösste Franchisesystem für die anbieterunabhängige Beratung von Verbrauchern zu Immobilienfinanzierungen ebenso zum Segment. Der Maklerpool Qualitypool, die Vermarktungsplattform für bankverbundene Immobilienmakler FIO und die Immobilienbewertungsplattform Value AG ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs.
Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Beratungsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte ausserhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in der Wohnungswirtschaft (Dr. Klein WoWi und FIO Finance), der Unternehmensfinanzierung (REM Capital) und im Ratenkredit (Europace).
Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und Gewerbeversicherungen unterstützt vom Maklerpool Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia. Das Angebot wird ergänzt um ePension, einer Plattform für betriebliche Vorsorgeprodukte und Corify, einer Plattform für die Ausschreibung und Verwaltung von Industrieversicherungen.
Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten.
Kontakt:
Jan H. Pahl
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Heidestrasse 8
10557 Berlin
www.hypoport.de
Finanzkalender 2025:
10.03.2025: Jahresergebnis 2024 (vorläufig)
24.03.2025: Jahresergebnis 2024 (final)
12.05.2025: Q1 Zwischenmitteilung
03.06.2025: Hauptversammlung
11.08.2025: Halbjahresbericht
10.11.2025: Q3 Zwischenmitteilung
Angaben zur Aktie:
ISIN DE 0005493365
11.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestrasse 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930420861942
|Fax:
|+49/30 42086-1999
|E-Mail:
|ir@hypoport.de
|Internet:
|www.hypoport.de
|ISIN:
|DE0005493365
|WKN:
|549336
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2181792
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2181792 11.08.2025 CET/CEST
