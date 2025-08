EQS-News: Bio-Gate veröffentlicht endgültige Zahlen 2024 und gibt positiven Ausblick für 2025

EQS-News: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

PRESSEINFORMATION Bio-Gate veröffentlicht endgültige Zahlen 2024 und gibt positiven Ausblick für 2025 Umsatz 2024 erreicht rd. 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro)

Konzernjahresfehlbetrag 2024 stabil bei rd. -1,6 Mio. Euro (Vorjahr: -1,6 Mio. Euro)

Ausblick 2025: weiteres Wachstum und verbessertes Ergebnis geplant Nürnberg/Bremen, 31. Juli 2025 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, hat im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) operative Fortschritte bei wichtigen Projekten erzielt und gleichzeitig die Organisationsstruktur weiter optimiert. In der Human-Medizintechnik, in der das Unternehmen zukünftig grosses Ertragspotenzial sieht, gelang eine deutliche Umsatzsteigerung. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet das Management mit einem konzernweit deutlichen Umsatzwachstum und verbesserten Gewinnkennziffern. Im Berichtsjahr 2024 verminderte sich der Umsatz leicht auf rd. 7,1 Mio. Euro (Vorjahr: 7,2 Mio. Euro). Hintergrund dieser Entwicklung waren massgeblich organisatorische Änderungen bei einem grossen Kunden, so dass für 2024 geplante Aufträge erst im Januar und Februar 2025 zur Auslieferung kamen. Dennoch verbesserte sich das EBITDA leicht, lag rundungsbedingt mit -1,3 Mio. Euro aber auf Vorjahresniveau. Das Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen anderer Gesellschafter am Verlust erreichte analog zum Vorjahr -1,6 Mio. Euro. Durch den Fehlbetrag sank das Eigenkapital in der Bilanz auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 3,5 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote beträgt solide 45,3 Prozent (Vorjahr: 65,6 Prozent). Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder im Jahr 2024 In der Medizintechnik stiegen die Erlöse deutlich auf 0,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Im Vordergrund standen Projekte mit unterschiedlichen Implantat-Herstellern. Einen wichtigen Schritt zur angestrebten Serienbeschichtung von orthopädischen Implantaten gelang der Bio-Gate AG durch den Start einer klinischen Studie eines Projektpartners mit über 200 Patienten. Mit einem weiteren Kunden wird an der CE-Zulassung und am Design der klinischen Studie gearbeitet. Im Veterinärgeschäft erreichte der Umsatz mit 1,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,0 Mio. Euro) nahezu das hohe Vorjahresniveau. Dabei wurden dermatologische Produkte veräussert, die überwiegend die Haut-, Ohr- und Wundpflege bei Tieren im Heim- und Nutztiermarkt adressieren. Das professionelle Segment der Tierärzte und Tierkliniken wird über ein Joint Venture sowie weltweit agierende Vertriebsunternehmen bedient, der Retail-Markt wiederum über Kooperationen mit führenden Handelsketten und Online-Vertrieben. Bei Dermakosmetik und Wundpflege lagen die Umsätze im Berichtszeitraum bei 3,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro). Zwar zeigte sich der Kosmetikmarkt 2024 als herausfordernd, die Nachfrage nach Wirkkosmetik mit Mikrosilber sowie Produkten, die CBD beinhalten, blieben insgesamt aber trotz des leichten Rückgangs auf einem hohem Niveau. Ein Generika-Hersteller platzierte beispielsweise in Apotheken erfolgreich verschiedene CBD-Gele, die Muskelverspannungen lösen können. Im Geschäftsfeld Industrie und Hygiene reduzierte sich der Umsatz auf 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,3 Mio. Euro), während bei Messdienstleistungen durch die in den Vorjahren erweiterten Laborkapazitäten und Umstrukturierungen zusätzliche Aufträge generiert wurden. Folglich stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 auf 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,5 Mio. Euro). Potenzieller Wachstumstreiber im Bereich Wundversorgung Zu den Pfeilern der Wachstumsstrategie zählen der Ausbau der Produkt- und Technologiepalette, die Internationalisierung und das Wachstum mit neuen und bestehenden Kunden. Zudem ist es Teil der Strategie, vorhandene Technologien und Produkte auf neue Bereiche zu übertragen und so Synergien innerhalb der einzelnen Geschäftsfelder zu heben. Bio-Gate arbeitet dazu an Projekten für den US- und EU-Markt. Das Interesse potenzieller Vertriebspartner und Anwender ist konkret - für alle adressierten Märkte liegen Anfragen vor. Zudem gibt es Interessenten, die ein zugelassenes Produkt unmittelbar übernehmen würden – sowohl im professionellen Bereich als auch im OTC-Segment. Diese Dynamik unterstreicht das attraktive Wachstumspotenzial des Produkts und die strategische Bedeutung innerhalb des Bio-Gate-Portfolios. Ausblick: Voraussetzungen für Wachstum bei Umsatz und Ertrag geschaffen In den vergangenen Jahren hat die Bio-Gate AG in den Produktionsausbau und in Laborkapazitäten investiert und so den Anteil an der Wertschöpfungskette erhöht. Das Management erwartet für 2025 demnach einen deutlichen Umsatzanstieg bei einem gleichzeitig deutlich verbesserten EBITDA und Konzernergebnis. Voraussetzung für diese Prognose ist, dass es bei den derzeitigen Entwicklungsprojekten zu keinen grösseren Verzögerungen kommt, und die Planungen hinsichtlich der Vermarktung der Produkte erfüllt werden. Der Geschäftsbericht 2024 ist auf der Homepage der Bio-Gate AG www.bio-gate.de verfügbar. Kontakt: Investor Relations Bio-Gate AG / Gerd Rückel Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Investor-Relations@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-444 Mobil +49 (0)152 34221966 Presse Bio-Gate AG Neumeyerstr. 28-34 D-90411 Nürnberg Presse@bio-gate.de Tel. +49 (0) 911 477523-222 Über Bio-Gate: Das Health-Technology-Unternehmen Bio-Gate AG ist ein führender Anbieter von innovativen Gesundheitstechnologien, die das Zusammenleben sicherer, unbeschwerter und gesünder machen und das Wohlbefinden jedes Einzelnen verbessern können. Es ist darauf spezialisiert, Materialien und Oberflächen mit antiviralen, antimikrobiellen oder biologisch wirksamen Eigenschaften auszustatten. Die Bio-Gate AG veredelt Materialien und Produkte, insbesondere aus der Medizintechnik, wie zum Beispiel bei der Beschichtung von Implantaten oder Wundauflagen. 