21.10.2025 18:01:27

EQS-DD: Viromed Medical AG: Uwe Perbandt, Verkauf

Fonterelli SPAC 2
3.88 EUR 4.86%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Uwe
Nachname(n): Perbandt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Viromed Medical AG

b) LEI
894500XR05MYCVCCR171 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3MQR65

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,599586 EUR 26.996,90 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,599586 EUR 26.996,90 EUR

e) Datum des Geschäfts
16.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/



 
