Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’997 0.6%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9235 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’115 -5.5%  Bitcoin 89’480 2.1%  Dollar 0.7959 0.4%  Öl 61.5 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So viel Gewinn hätte ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Cardano: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
NVIDIA-Aktie und Co. im Fokus: Sorge um KI-Blase - Finanzjournalist erwartet einen Crash
Webinar: Portfolios mit KI gestalten - Signale im Datendschungel erkennen
Suche...
200.- Saxo-Deal

Fonterelli SPAC 2 Aktie 118813979 / DE000A3MQR65

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 19:10:53

EQS-News: Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis

Fonterelli SPAC 2
3.88 EUR 4.86%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis

21.10.2025 / 19:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG: Umplatzierungen von Viromed-Aktien erweitern Investorenbasis

Rellingen, 21. Oktober 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, erweitert durch die begonnene Umplatzierung von Viromed-Aktien aus dem Besitz des Vorstands und Gründers Uwe Perbandt ihre Aktionärsbasis. Damit stellt die Gesellschaft die Weichen für eine strategische Weiterentwicklung der Aktionärsstruktur und den Übergang in die nächste Wachstumsphase.

Uwe Perbandt hat die Gesellschaft seit der Gründung im Jahr 2020 massgeblich aus eigenen Mitteln finanziert und damit die vollständige Entwicklung der Produktpipeline bis hin zur anstehenden Markteinführung der ViroCAP®-Systeme ermöglicht. Durch diese konsequente Eigenfinanzierung konnte auf eine Kapitalerhöhung und damit auf eine Verwässerung der bestehenden Aktionäre verzichtet werden.

Die Erlöse aus den in der Vergangenheit erfolgten Aktienverkäufen durch Herrn Perbandt – sowohl über die Börse als auch durch private Platzierungen – wurden vollumfänglich zur Refinanzierung der Viromed Medical AG durch Gesellschafterdarlehen des Vorstands und Mehrheitsaktionärs verwendet. Auch die jüngsten Verkäufe der vergangenen Wochen dienten ausschliesslich der weiteren Finanzierung der Gesellschaft.

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, erklärt: „Ich habe Viromed über viele Jahre aus eigener Kraft aufgebaut und finanziert, um die Entwicklung unserer Kaltplasmatechnologie und den Markteintritt ohne Verwässerung für die Aktionäre zu ermöglichen. Mit der jetzt geplanten weiteren Umplatzierung von Viromed-Aktien aus meinem Besitz möchte ich weiteren Aktionären die Möglichkeit geben, uns auf unserem bevorstehenden Wachstumskurs zu begleiten. Mein persönliches Engagment und meine strategische Verantwortung und Einschätzung über die Erfolgsaussichten von Viromed bleiben davon unberührt.“

Im Hinblick auf diese weiteren Umplatzierungen plant Herr Perbandt, diese durch einen spezialisierten Broker durchführen zu lassen, um die geplanten Transaktionen auch kursschonend am Markt vorzunehmen. In den kommenden sechs Monaten sind Platzierungen von bis zu 500.000 Aktien auf diesem Wege vorgesehen. Mit der Durchführung der Massnahme wird die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank beauftragt.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

www.viromed-medical-ag.de


Kontakt Viromed

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
 

Pressekontakt

E-Mail: viromed@kirchhoff.de


21.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A3MQR65
WKN: A3MQR6
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216426

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216426  21.10.2025 CET/CEST