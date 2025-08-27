Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’194 0.3%  SPI 16’919 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9352 0.0%  EStoxx50 5’392 0.2%  Gold 3’378 -0.5%  Bitcoin 89’417 -0.6%  Dollar 0.8068 0.3%  Öl 67.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Aroundtown verbucht Gewinn und bestätigt Jahresziele - Aroundtown-Aktie trotzdem schwach
Darum erholt sich der Dollar zu Euro und Franken
Ausblick: Snowflake präsentiert Quartalsergebnisse
Novo Nordisk-Aktie fester: Kann die Produkt-Pipeline den Abwärtstrend brechen?
Suche...

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 12:02:08

EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Clarisse Hervet ép. Kopff, buy

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
508.80 CHF -2.71%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

27.08.2025 / 12:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Clarisse
Last name(s): Hervet ép. Kopff

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI
529900MUF4C20K50JS49 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0008430026

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
545.00 EUR 136,250.00 EUR
545.00 EUR 58,860.00 EUR
545.00 EUR 545.00 EUR
545.00 EUR 107,365.00 EUR
545.00 EUR 620,755.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
545.00 EUR 923,775.00 EUR

e) Date of the transaction
26/08/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


27.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com



 
End of News EQS News Service




100342  27.08.2025 CET/CEST





Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
08.08.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:13 Marktüberblick: Gewinnmitnahmen bei Commerzbank
09:02 SMI setzt Konsolidierung fort
06:14 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Konsolidierung hält an
26.08.25 Logo WHS Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile (Apple, Canopy Growth & Alcon)
26.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59% European) auf Microsoft Corp, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp, Apple Inc, ALPHABET INC-CL A
26.08.25 ON – Rekordquartal und Prognoseerhöhung – Dollar belastet
26.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Kühne + Nagel, Stadler Rail
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’670.69 19.81 U80SSU
Short 12’981.38 13.10 B1LSOU
Short 13’429.35 8.83 BROSIU
SMI-Kurs: 12’190.07 27.08.2025 11:54:46
Long 11’676.67 19.65 SHFB5U
Long 11’391.36 13.54 BK5S8U
Long 10’895.25 8.73 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Microsoft, Apple & Co. im Fokus: Diese Aktien hielt Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag nahezu unbewegt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagabend gefragt
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Fed im Blick: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Märkte in Fernost gaben nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursabschlägen
Stadler Rail-Aktie sackt dennoch ab: Mehr Umsatz und Gewinn

Top-Rankings

In diese Aktien investierte Carl Icahn im zweiten Quartal 2025
Blick ins Depot
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}