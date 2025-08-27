|Kurse + Charts + Realtime
|
27.08.2025 12:02:08
EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Clarisse Hervet ép. Kopff, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
27.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
|
100342 27.08.2025 CET/CEST
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
