Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’513 0.7%  SPI 17’214 0.6%  Dow 46’520 0.2%  DAX 24’472 0.2%  Euro 0.9354 0.1%  EStoxx50 5’656 0.2%  Gold 3’863 0.2%  Bitcoin 95’563 -0.5%  Dollar 0.7969 -0.1%  Öl 64.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Rohstoffe im September 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
UEK weist Einsprachen gegen u-blox-Übernahme ab - Aktie stabil
Zwei Buffett-Titel mit Marktchancen - Diese Qualitätsaktien könnten Outperformer werden
Clariant-Aktie im Minus: Weitere Ethylen-Schadenersatzklagen
Suche...
200.- Saxo-Deal

u-blox Aktie 3336167 / CH0033361673

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Historisch Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Historisch

Realtime Push

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.10.2025 10:30:36

UEK weist Einsprachen gegen u-blox-Übernahme ab - Aktie stabil

UEK weist Einsprachen gegen u-blox-Übernahme ab - Aktie stabil

Die Übernahmekommission (UEK) hat Einsprachen von EQMC Europe Development Capital Fund und QIF CCF - Mercer Investment Fund 2 gegen das Übernahmeangebot für u-blox vollständig abgewiesen.

u-blox
134.23 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen
Die beiden von Alantra EQMC Asset Management verwalteten Unternehmen hatten am 2. September Einsprache eingelegt, wie einer am Freitag auf der Seite der UEK publizierten Verfügung zu entnehmen ist.

Bekanntlich will Advent International u-blox über seine polnische Tochter ZI Zenith übernehmen. Das Übernahmeangebot über 135 Franken je Aktie läuft seit dem 11. September und geht noch bis zum 9. Oktober.

In ihrer Einsprache hatten EQMC und QIF CCF etwa gefordert, dass Mitarbeiterbeteiligungspläne von u-blox im Angebotsprospekt oder im Bericht des Verwaltungsrates offengelegt werden sollen. Zudem wurden weitere Angaben verlangt, warum der Verwaltungsrat auf ein kompetitives Bieterverfahren unter Einbezug potenzieller strategischer Käufer verzichtet hat. Auch nähere Angaben zur Fairness Option in Bezug auf den Angebotspreis wurden eingefordert, da der Angebotspreis den Einsprechenden zufolge zu niedrig ausgefallen sei.

Die Übernahmekommission folgte in ihrer Verfügung den Stellungnahmen von u-blox und Zenit und wies alle Kritikpunkte ab. Nach der Verfügung müssen EQMC und QIF CCF die Verfahrenskosten von 20'000 Franken tragen.

Die u-blox-Aktie notiert an der SIX zeitweise unbewegt bei 134,40 Franken.

cg/ra

Bern (awp)

Weitere Links:

u-blox-Aktie schwächer nach Kurssprung vom Freitag: Advent mit Übernahmeangebot für u-blox

Bildquelle: U-Blox

Nachrichten zu u-blox AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu u-blox AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

Inside Trading & Investment

06:15 Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 3‘900-Dollar-Marke
02.10.25 Logo WHS Nike Zahlen besser als gedacht: Ist das die Trendwende für die Aktie?
02.10.25 Oracle vom Cloudgeschäft beflügelt
02.10.25 Julius Bär: 16.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
02.10.25 Pharma-Schwergewichte schieben SMI kräftig an
02.10.25 Marktüberblick: Pharmawerte im Rallymodus
26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’916.89 19.71 B0CSEU
Short 13’206.88 13.57 1CUBSU
Short 13’683.72 8.87 BE6SJU
SMI-Kurs: 12’512.95 03.10.2025 10:32:03
Long 11’844.71 17.26 SKTB3U
Long 11’647.41 13.66 SSTBSU
Long 11’128.54 8.87 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel