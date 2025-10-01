Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
|
01.10.2025 10:39:00
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Was Commerzbank-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der Commerzbank-Aktie preis.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 33,00 EUR, was einem erwarteten Anstieg von 0,91 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der Commerzbank-Aktie von 32,09 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|33,00 EUR
|2,84
|11.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|33,00 EUR
|2,84
|09.09.2025
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Commerzbank
|11.09.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
