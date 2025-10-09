Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.10.2025 11:42:03

EQS-DD: learnd SE: Herr Gisbert Rühl, Kauf

learnd
2.36 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.10.2025 / 11:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Herr
Vorname: Gisbert
Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
learnd SE

b) LEI
391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,40 EUR 600,00 EUR
2,50 EUR 1.250,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,4667 EUR 1.850,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA - REGULIERTER MARKT
MIC: XETR


09.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://learnd.co.uk/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101118  09.10.2025 CET/CEST