04.09.2025 14:33:07

EQS-DD: JOST Werke SE: Joachim Dürr, Kauf

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

04.09.2025 / 14:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Joachim
Nachname(n): Dürr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
JOST Werke SE

b) LEI
529900G977BSS7DATK68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000JST4000

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
48,65 EUR 31.622,50 EUR
48,83 EUR 19.532,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
48,7186 EUR 51.154,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


04.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: JOST Werke SE
Siemensstrasse 2
63263 Neu-Isenburg
Deutschland
Internet: www.jost-world.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100498  04.09.2025 CET/CEST





