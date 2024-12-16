JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In puncto Profitabilität sollte die Erträge durch eine solide Produktpalette gestützt worden sein. Das Unternehmen dürfte ferner den negativen Effekt der geringeren Absatzmengen in den USA durch eine strenge Kostenkontrolle ausgeglichen haben./la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.30 €
|
Abst. Kursziel*:
19.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.52%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-