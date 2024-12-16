JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Fabio Hölscher rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit soliden Resultaten des Zulieferers der Lkw- und Trailerindustrie. Am Nachfragetrend sollte sich wenig geändert haben. In den meisten Regionen stabilisiere sich die Nachfrage der Hersteller, oder sie steige leicht von einem niedrigen Niveau aus./rob/mis/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.80 €
|
Abst. Kursziel*:
44.79%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
|10:17
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.08.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
|40.82
|0.71%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:22
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|10:17
|
Warburg Research
JOST Werke Buy
|10:06
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|09:51
|
UBS AG
Volvo AB Buy
|09:50
|
UBS AG
Gerresheimer Neutral
|09:37
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy
|09:30
|
Bernstein Research
easyJet Market-Perform