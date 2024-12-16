Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JOST Werke Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Fabio Hölscher rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit soliden Resultaten des Zulieferers der Lkw- und Trailerindustrie. Am Nachfragetrend sollte sich wenig geändert haben. In den meisten Regionen stabilisiere sich die Nachfrage der Hersteller, oder sie steige leicht von einem niedrigen Niveau aus./rob/mis/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.80 € 		Abst. Kursziel*:
44.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.48%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:17 JOST Werke Buy Warburg Research
26.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.25 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
