HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Integration der Hyva-Übernahme laufe offenbar plangemäß, schrieb Yasmin Steilen nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
50.60 €
Abst. Kursziel*:
34.39%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
50.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.39%
Analyst Name::
Yasmin Steilen
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JOST Werke AG
09.09.25
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
09.09.25