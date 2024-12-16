JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
40.82CHF
0.29CHF
0.71 %
16.12.2024
JOST Werke
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.30 €
|
Abst. Kursziel*:
63.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
50.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.35%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse