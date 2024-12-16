Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

40.82
CHF
0.29
CHF
0.71 %
16.12.2024
BRXC
15.10.2025 11:56:43

JOST Werke Buy

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide verlaufen sein, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wert bleibe ein Kauf und sollte von einem zyklischen Aufschwung profitieren./mf/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:15 / MEZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:17 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.30 € 		Abst. Kursziel*:
63.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
63.35%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

