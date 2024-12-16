Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'432 -0.4%  SPI 17'128 -0.5%  Dow 46'068 1.3%  DAX 24'062 -1.3%  Euro 0.9288 -0.2%  EStoxx50 5'503 -1.2%  Gold 4'135 0.6%  Bitcoin 88'962 -4.0%  Dollar 0.8039 0.0%  Öl 61.6 -2.9% 
JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

40.82
CHF
0.29
CHF
0.71 %
16.12.2024
BRXC
14.10.2025 11:19:56

JOST Werke Buy

JOST Werke
40.82 CHF 0.71%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide ausfallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Nachfrageentwicklung werde sich wohl nicht viel geändert haben./mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.80 € 		Abst. Kursziel*:
44.79%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
50.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.22%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

