Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das dritte Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers dürfte solide ausfallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An der Nachfrageentwicklung werde sich wohl nicht viel geändert haben./mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



