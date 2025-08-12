Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.08.2025 10:52:03

EQS-DD: HENSOLDT AG: Oliver Dörre, Kauf

HENSOLDT
79.81 CHF -6.07%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2025 / 10:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Oliver
Nachname(n): Dörre

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
HENSOLDT AG

b) LEI
894500686FYLLZD3M624 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
80,50 EUR 120.750,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
80,50 EUR 120.750,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Frankfurt - Regulierter Markt
MIC: FRAA


12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Strasse 3
82024 Taufkirchen
Deutschland
Internet: www.hensoldt.net



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100142  12.08.2025 CET/CEST





