Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’057 -0.1%  SPI 16’760 -0.1%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’307 -0.2%  Euro 0.9431 -0.1%  EStoxx50 5’427 -0.4%  Gold 3’348 0.4%  Bitcoin 92’999 -1.9%  Dollar 0.8072 0.1%  Öl 65.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
SpaceX-Riesenrakete soll wieder starten
Palantir-Aktie im Fokus: Experten warnen vor Überbewertung
Finanzblogger hebt den Daumen: NVIDIA-Aktie wird nach Veröffentlichung der Quartalsbilanz zulegen
ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Keine Mehrheit für MFE zum Stichtag
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.08.2025 10:36:08

EQS-DD: HelloFresh SE: DSR Ventures GmbH, buy

HelloFresh
6.61 CHF -2.00%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

18.08.2025 / 10:34 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: DSR Ventures GmbH

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title:
First name: Dominik Sebastian
Last name(s): Richter
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
HelloFresh SE

b) LEI
391200ZAF4V6XD2M9G57 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A161408

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
7.3200 EUR 4,758,000.0000 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
7.3200 EUR 4,758,000.0000 EUR

e) Date of the transaction
14/08/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Xetra
MIC: XETR


18.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: HelloFresh SE
Prinzenstrasse 89
10969 Berlin
Germany
Internet: www.hellofreshgroup.com



 
End of News EQS News Service




100222  18.08.2025 CET/CEST





Nachrichten zu HelloFresh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HelloFresh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:09 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 HelloFresh Halten DZ BANK
15.08.25 HelloFresh Neutral UBS AG
15.08.25 HelloFresh Buy Warburg Research
14.08.25 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:09 SMI setzt guten Lauf fort
09:06 Rohstoffe der Zukunft: die Aufholjagd beginnt
08:59 Marktüberblick: Thyssenkrupp unter Druck
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Konsolidierung zum Wochenschluss
15.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM, VAT Group
14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’521.12 19.74 BC8S1U
Short 12’781.52 13.76 SS4MTU
Short 13’247.30 8.95 B02SIU
SMI-Kurs: 12’056.80 18.08.2025 10:47:50
Long 11’511.58 18.81 BH2SIU
Long 11’265.06 13.60 BEFSQU
Long 10’769.33 8.79 B4PSHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Statistik zeigt: So viele Menschen besitzen wirklich einen vollständigen Bitcoin
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novo Nordisk-Aktie zieht an: Wegovy-Pille gegen Leberfibrose - FDA-Zulassung erteilt
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
ETF-Portfolio aufbauen: Drei Strategien im Vergleich
NVIDIA-Aktie: Wie viel Potential besitzt das Netzwerkgeschäft wirklich?
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Plus: Anleger interpretieren Signale als Zeichen für anhaltende Rüstungsnachfrage

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 33: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}