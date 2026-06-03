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Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

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03.06.2026 11:46:50

EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, sell

Elmos Semiconductor
173.82 CHF 1.50%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

03.06.2026 / 11:46 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Thomas
Last name(s): Lehner

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Elmos Semiconductor SE

b) LEI
529900UMKKDCAP4P4H63 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005677108

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
180.40 EUR 13,530.00 EUR
180.40 EUR 13,530.00 EUR
180.40 EUR 13,530.00 EUR
180.40 EUR 13,530.00 EUR
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d) Aggregated information
Price Aggregated volume
180.8831 EUR 265,174.6000 EUR

e) Date of the transaction
02/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


03.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Elmos Semiconductor SE
Werkstättenstrasse 18
51379 Leverkusen
Germany
Internet: http://www.elmos.com



 
End of News EQS News Service




105330  03.06.2026 CET/CEST





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