SMI 998089 / CH0009980894
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17.07.2026 18:03:30
KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel leicht aufwärts, während der deutsche Leitindex abgab. Die Wall Street notiert mit negativen Vorzeichen. Asiens Börsen zeigten sich am Freitag in Rot.