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Chip-Bilanz 23.07.2026 22:45:02

Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen

Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen

Der US-Chiphersteller Intel hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. So lief der Berichtszeitraum.

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Das Geschäft des Chipkonzerns Intel profitiert nach einer langen Durststrecke von der boomenden Halbleiter-Nachfrage beim Ausbau von KI-Rechenzentren: Im abgelaufenen Jahresviertel erwirtschaftete Intel einen bereinigten Gewinn je Aktie in Höhe von 0,42 US-Dollar. Damit überbot das Unternehmen die Erwartungen der Analysten deutlich, die im Vorfeld von einem Gewinn je Anteilsschein in Höhe von 0,22 US-Dollar ausgegangen waren. Vor Jahresfrist hatte Intel noch ein Minus von 0,10 US-Dollar je Aktie verzeichnet.

Unter dem Strich stand allerdings ein Verlust von elf Milliarden Dollar in der Bilanz, der allerdings auf eine buchhalterische Wertberichtigung auf treuhänderisch gehaltene Aktien zurückgeht, die im Austausch für Milliardensubventionen an die US-Regierung übergeben werden sollen.

Die Umsätze beliefen sich im Berichtszeitraum auf 16,1 Milliarden US-Dollar, nach 12,86 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Damit lag der Quartalsumsatz höher als erwartet, die Analystenschätzungen hatten zuvor bei 14,45 Milliarden US-Dollar gelegen. Es war zudem das schnellste Umsatzwachstum seit Jahren.

Auch Intels Ausblick auf das laufende Quartal lag deutlich über den Markterwartungen.

Intel versucht unter dem seit Anfang 2025 amtierenden Chef Lip-Bu Tan unter anderem durch Kostensenkungen aus der Krise zu kommen, und gab dafür auch die Pläne zum Bau eines Werks in Magdeburg auf. Im vergangenen August bekam der US-Staat nach Druck von Präsident Donald Trump einen Anteil von rund zehn Prozent an Intel als Gegenleistung für ursprünglich unentgeltlich zugesagte Milliarden-Subventionen.

Intel dominierte einst den Halbleiter-Markt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA eine Spitzenposition. Inzwischen füllen jedoch Intel und der Konkurrent AMD verstärkt Nischen in der Infrastruktur rund um NVIDIA-Chipsysteme aus. Tan will Intel zudem als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren.

Die Intel-Aktie reagiert im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise mit einem Sprung um 8,02 Prozent auf 108,27 US-Dollar auf die Zahlenvorlage.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch mit Material von awp international

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