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Geändert am: 23.07.2026 08:50:04

Zahlenflut: SMI und DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen uneins

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag mit Verlusten erwartet. An den Märkten in Asien gibt es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex dürfte am Donnerstag etwas nachgeben.

Der SMI verliert vorbörslich.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften sich ebenso schwächer zeigen.

Der Leitindex SMI dürfte gemäss den vorbörslichen Indikationen am Donnerstag tiefer in den Handel starten. Für Gegenwind sorgen insbesondere die unter Druck stehenden Aktien des Schwergewichts Nestlé. Im Fokus steht eine Flut von Unternehmenszahlen, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben treibt.

Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit Zahlen der Schwergewichte Nestlé und Roche sowie von rund einem Dutzend weiterer Unternehmen ihren Höhepunkt. Auch international nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. In den USA übertraf die Google-Mutter Alphabet mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen. Die angekündigten nochmals höheren Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur wurden von den Anlegern allerdings mit Zurückhaltung aufgenommen. Tesla hingegen enttäuschte mit einem deutlich unter den Erwartungen liegenden Gewinn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit leichten Verlusten erwartet.

Der DAX verliert vorbörslich.

Steigende Ölpreise wegen der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg schüren weiter Inflationsängste und bleiben damit ein Problem für die Märkte. Hinzu kommt, dass die nach US-Börsenschluss vorgestellten Zahlen grosser US-Konzerne die Anleger nicht überzeugten - obwohl der Internetriese Alphabet im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen hat. Da Googles Mutterkonzern noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken will, kamen die Aktien nachbörslich unter Druck. In Asien allerdings profitierten Chipwerte davon.

Die Augen werden nun auf die Europäische Zentralbank gerichtet, die ihren Leitzins an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen wird. "Die Notenbank hat keinen Grund, sich heute festzulegen - und genau darin liegt ihre grösste Stärke", glaubt der Portfoliomanager Jörg Held vom Fondsanbieter Ethenea. Mit grosser Spannung werden die Signale für die nächste Sitzung im September erwartet, für die viele Ökonomen von einer erneuten Leitzinserhöhung ausgehen. Laut Held spricht die Datenlage "für ein Umfeld, in dem Geduld gefragt ist."

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger zur Wochenmitte zurück.

Der Dow Jones Industrial begann den Handelstag knapp im Plus. Zeitweise weitete er seine Gewinne aus, bevor er im Verlauf wieder an seinen Vortagesschluss zurück fiel und marginale 0,01 Prozent tiefer bei 52'219,35 Punkten in den Feierabend ging.
Der technologielastige NASDAQ Composite gab zur Startglocke nach und verbuchte auch im weiteren Verlauf Verluste. Er beendete die Sitzung 0,57 Prozent schwächer bei 25'690,90 Zählern.

Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung im Vorfeld der anstehenden wichtigen Quartalszahlen aus dem Technologiesektor. Nach US-Börsenschluss werden unter anderem die Google-Mutter Alphabet, IBM, Tesla und Texas Instruments ihre Quartalszahlen vorlegen.

"Investoren kehren vor den wichtigen Quartalszahlen wieder zu KI-Titeln zurück, wobei Alphabet der nächste wichtige Test für die Investitionsbereitschaft und die Monetarisierung von Cloud bzw. KI ist", hiess es von der Tickmill Group. "Der Markt braucht keine Perfektion, aber er braucht den Beweis, dass die Ausgabenabsichten intakt bleiben und die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nicht nachlässt."

Belastend wirkte die weitere Eskalation im Iran-Krieg, wo die Angriffe der USA und des Iran weitergehen. Laut US-Aussenminister Marco Rubio meint es der Iran mit Friedensgesprächen nicht ernst. Dies trieb die Ölpreise weiter nach oben. Der Anstieg der Ölpreise sowie der Erdgas- und anderer Rohstoffpreise habe die kurzfristigen Inflationserwartungen angehoben, so die Deutsche Bank. "Dies führt dazu, dass Anleger mehr Zinserhöhungen der Federal Reserve einpreisen und sogar wieder über eine mögliche Zinserhöhung in der nächsten Woche spekuliert wird", so die Analysten.

ASIEN

In Asien geht es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 notiert 0,6 Prozent fester bei 66'509,54 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt das Börsenbarometer Shanghai Composite derweil 1,85 Prozent auf 3'882,41 Zähler ab.

In Hongkong klettert der Hang Seng 1,34 Prozent auf 25'227,06 Indexpunkte.

Neben dem Nahost-Konflikt rückt allmählich die laufende Berichtssaison ins Rampenlicht. Anleger müssen die gestrige Zahlenflut nach den Bilanzvorlagen von Alphabet, Tesla, IBM und Co. erst einmal verdauen. Trotz nicht astreiner Zahlen ist die Stimmung an den asiatischen Märkten überwiegend positiv.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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