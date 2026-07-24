Mit Pufferstrategien vor Verlusten Schutz suchen: Das können Buffer-ETFs leisten - und das nicht

• Buffer-ETFs begrenzen Verluste innerhalb einer festgelegten Schutzzone• Der Schutz wird durch einen Cap erkauft, der Kursgewinne nach oben begrenzt• Entscheidend sind Einstiegszeitpunkt, Marktvolatilität und regelmässiges Monitoring

Was Buffer-ETFs sind und wie sie funktionieren

Buffer-ETFs - auf Deutsch auch Puffer-ETFs genannt - sind börsengehandelte Fonds, die Anlegern eine definierte Schutzzone gegen Kursverluste bieten, zugleich aber an Kursgewinnen bis zu einer festgelegten Obergrenze partizipieren. Diese Obergrenze wird als Cap bezeichnet. Das Grundprinzip: Der Fonds nimmt Verluste innerhalb eines definierten Bereichs auf sich, bevor der Anleger eigene Verluste erleidet. Diese Schutzzone, der sogenannte Buffer, liegt typischerweise bei zehn Prozent des Indexwerts zu Beginn des Anlagezeitraums.

Technisch wird dieser Schutz über Optionskonstruktionen umgesetzt. Eine Kombination aus gekauften und verkauften Put- und Call-Optionen auf einen Aktienindex sorgt dafür, dass Verluste in einem definierten Bereich abgefangen werden. Die Kosten trägt der Anleger indirekt: Statt einer Prämie verzichtet er auf Kursgewinne oberhalb des Caps. In einer sogenannten Zero-Cost-Struktur finanziert der Verkauf von Kaufoptionen die Absicherung vollständig, sodass keine direkten Zusatzkosten entstehen. Das Whitepaper des Indexanbieters STOXX, der verschiedene Defensivstrategien für den europäischen Markt untersucht hat, beschreibt diesen Mechanismus als einen der Hauptvorteile gegenüber klassischen Absicherungsprodukten wie strukturierten Zertifikaten.

Im Unterschied zu kapitalgeschützten strukturierten Produkten, bei denen das Kapital bei Laufzeitende zurückgezahlt wird, laufen Buffer-ETFs fortlaufend weiter. Nach Ablauf eines Anlagezeitraums - häufig ein Quartal oder ein Jahr - werden Cap und Buffer auf Basis der dann geltenden Marktbedingungen neu gesetzt. Das bedeutet: Wer nicht zum Beginn eines Anlagezeitraums einsteigt, sondern mittendrin kauft, erhält möglicherweise weniger Schutz und eine andere Ertragsobergrenze als ursprünglich vorgesehen.

Kurzfristig: Wann Pufferstrategien ihre Stärken ausspielen

Nicht jeder Markteinbruch verläuft gleich. Manche Kursrückgänge sind scharf und kurz, andere langwierig und von mehreren Zwischenerholungen durchzogen. Dieser Unterschied ist für die Beurteilung von Buffer-ETFs entscheidend. STOXX hat in seiner Analyse verschiedene Marktphasen für den europäischen Aktienmarkt systematisch ausgewertet und dabei zwischen frühen und späten Phasen von Kursrückgängen sowie anschliessenden Erholungen unterschieden.

Das Ergebnis zeigt, dass Buffer-Strategien ihre stärkste Schutzwirkung vor allem in der frühen Phase eines Kursrückgangs haben. Verglichen mit einem klassischen Aktien-Anleihen-Portfolio sowie einem Low-Volatility-Ansatz schnitten sie in diesen Phasen am besten ab. In späten, ausgedehnten Kursrückgängen boten auch andere optionsbasierte Strategien vergleichbaren Schutz.

Der Preis für diesen Schutz zeigt sich in der Erholungsphase. Da der Buffer- ETF die Kursgewinne nach oben begrenzt, partizipiert er an starken Marktrebounds nur bis zum Cap. Wer also zum richtigen Zeitpunkt in den Buffer-ETF einsteigt und zum Tief des Marktes in die Vollinvestition wechselt, kann kurzfristig besonders profitieren - doch erfolgreiches Market Timing ist schwer konsistent umzusetzen und birgt das Risiko, den Schutzmechanismus genau dann aufzugeben, wenn er noch benötigt wird.

Langfristig: Was der Schutz kostet

Für langfristig orientierte Anleger stellt sich eine andere Frage. Lohnt sich der kontinuierliche Einsatz einer Pufferstrategie über mehrere Marktzyklen hinweg? Die akademische Untersuchung der Florida Atlantic University und der Kansas State University, die das Verhalten von Defined-Outcome-ETFs über verschiedene Marktphasen analysiert hat, zeigt, dass diese Produkte im Durchschnitt bessere risikobereinigte Renditen erzielen als ein einfaches Aktieninvestment oder ein klassisches ausgewogenes Portfolio.

Zugleich weist die STOXX-Analyse auf eine strukturelle Einschränkung hin. Über längere Zeiträume schnitten sowohl ein einfacher Put-Spread als auch ein Schutzput, die beide keine Obergrenze für Kursgewinne kennen, in der Gesamtrendite besser ab als der Buffer-ETF. Der Grund liegt im Cap. In Phasen starker Kurserholung bleibt der Buffer-ETF hinter dem Markt zurück, was die Gesamtrendite auf lange Sicht belastet. Hinzu kommt ein zweiter, davon zu trennender Effekt bei der Erholung nach Verlusten. Zwar begrenzt der Buffer den absoluten Verlust, was grundsätzlich die Ausgangsbasis für eine Erholung verbessert. Gleichzeitig verlangsamt der Cap die Aufholgeschwindigkeit, da der Fonds an starken Rebounds nur begrenzt teilnimmt. Ob der geringere Verlust oder das begrenzte Aufholpotenzial überwiegt, hängt von der Tiefe des vorangegangenen Einbruchs und der Stärke der anschliessenden Erholung ab: Bei moderaten Verlusten und kräftigen Rebounds kann der Cap die Erholungszeit spürbar verlängern, während er bei schweren Einbrüchen durch den Puffervorteil kompensiert wird.

Die Volatilität eines Buffer-ETFs fällt zwar deutlich niedriger aus als die des zugrunde liegenden Index. Allerdings ist zu bedenken, dass die Standarddefinition von Volatilität sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsbewegungen umfasst. Ein begrenztes Aufwärtspotenzial drückt also die gemessene Volatilität, ohne dass dies gleichbedeutend mit echtem Risikoschutz ist.

Marktumfeld, Timing und die Rolle des Einstiegszeitpunkts

Ein oft unterschätzter Faktor bei Buffer-ETFs ist das Marktumfeld zum Zeitpunkt des Einstiegs. Die Forschungsarbeit von Garcia-Feijoo und Silverstein zeigt, dass der Cap eines Buffer-ETFs direkt mit dem Niveau der Marktvolatilität zum Rebalancing-Zeitpunkt zusammenhängt. Ist die Schwankungsbreite am Markt hoch - gemessen etwa am CBOE Volatility Index (VIX), einem Barometer für die von den Märkten erwartete künftige Volatilität - fällt der Cap deutlich höher aus. Ein Anleger, der in einer Phase erhöhter Unsicherheit in einen frisch aufgelegten Buffer-ETF investiert, erhält also mehr Spielraum nach oben und ist gleichzeitig besser für die zu erwartenden Erholungsbewegungen positioniert.

Problematischer ist die Situation gegen Ende eines Anlagezeitraums. Wenn der zugrundeliegende Index nahe am Ausgangsniveau notiert, können sich die Optionseigenschaften des ETFs so verändern, dass der Anleger de facto eine andere Risikoposition hält als zu Beginn. In solchen Fällen kann ein frühzeitiger Wechsel in einen neu aufgelegten Buffer-ETF - mit frisch gesetztem Cap und Buffer - sinnvoller sein als das Halten bis zum Laufzeitende. Für Buy-and-Hold-Anleger bedeutet dies, dass Buffer-ETFs ein gewisses aktives Monitoring erfordern, auch wenn sie auf den ersten Blick als passive Schutzprodukte wirken.

Einordnung: Für wen Buffer-ETFs geeignet sein können

Buffer-ETFs sind kein Allheilmittel und kein Ersatz für eine grundlegende Anlageentscheidung. Sie bieten eine klar definierte Schutzzone für einen festgelegten Zeitraum - mehr nicht. Wer eine individuelle Risikotoleranz hat und in der Lage ist, Verluste bis zur Buffergrenze kurzfristig zu tragen, erhält durch den Cap möglicherweise weniger Renditepotenzial als durch andere Strategien.

Sinnvoll einsetzbar sind Buffer-ETFs für Anleger, die kurzfristig eine konkrete Markterwartung absichern wollen, ohne ihre Aktienposition vollständig aufzugeben. Sie eignen sich auch als ergänzende Komponente in Portfolios, in denen bestimmte Verlustgrenzen eingehalten werden müssen. STOXX betont in seiner Analyse, dass die wichtigste Voraussetzung für den sinnvollen Einsatz dieser Produkte Transparenz ist: Anleger sollten verstehen, welchen Schutz sie erhalten, was dieser kostet und unter welchen Bedingungen er greift.

Was Buffer-ETFs letztlich von anderen Absicherungsinstrumenten unterscheidet, ist weniger ihre messbare Performance als das Gefühl von Planbarkeit, das sie in unsicheren Marktphasen vermitteln. Ob dieser psychologische Vorteil den langfristigen Renditeverzicht rechtfertigt, ist eine Abwägung, die jeder Anleger auf Basis seiner eigenen Situation treffen muss.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch