21.08.2025 23:01:27

EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, sell

Deutsche Telekom
29.45 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

21.08.2025 / 23:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Thorsten
Last name(s): Langheim

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Deutsche Telekom AG

b) LEI
549300V9QSIG4WX4GJ96 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005557508

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
31.15 EUR 934,500 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
31.15 EUR 934,500 EUR

e) Date of the transaction
20/08/2025; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: xetra
MIC: XETR


21.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com












Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com



 
End of News EQS News Service




100288  21.08.2025 CET/CEST





