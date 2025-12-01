Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

01.12.2025 08:37:03

EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Heidelberg Materials
205.79 CHF -0.37%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm
Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.12.2025 / 08:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis einschliesslich 28. November 2025, wurden insgesamt 77.809 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl
der erworbenen Aktien		 Täglich gewichteter
Durchschnittskurs (€)		 Aggregiertes
Volumen (€)		 Handelsplatz
24.11.2025 14.961 207,7661 3.108.388,62 XETR
25.11.2025 7.830 212,2834 1.662.179,02 XETR
26.11.2025 20.681 221,6134 4.583.186,73 XETR
27.11.2025 13.817 221,1502 3.055.632,31 XETR
28.11.2025 20.520 220,7481 4.529.751,01 XETR
Gesamt 77.809 217,7015 16.939.137,69  

 


01.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Strasse 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237794  01.12.2025 CET/CEST

