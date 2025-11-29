Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
9-Monats-Bilanz 29.11.2025 08:54:36

Highlight Communications-Aktie: Höherer Verlust trotz Umsatzplus

Die Film-, TV- und Sportrechtegruppe Highlight Communications hat in den ersten neun Monaten des Jahres mehr Umsatz erzielt.

Highlight Communications
1.27 EUR -3.79%
Der Betriebsverlust fiel wegen Sondereffekten deutlich höher aus als im Vorjahr.

Der Konzernumsatz legte um 2,4 Prozent auf 264,7 Millionen Franken zu, wie Highlight Communications am Freitag mitteilte. Dies sei vor allem auf höhere Erlöse im Kino- und Home Entertainment-Bereich Film zurückzuführen.

Wegen einmaliger, nicht cashwirksamer Sondereffekte im Bereich Sport und Event hat sich der Betriebsverlust (EBIT) gegenüber dem Vorjahr auf 31,6 Millionen Franken etwas mehr als vervierfacht.

Mit der Steigerung des Konzernumsatzes und des betrieblichen Cashflows seien wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht worden, heisst es zum Geschäftsgang.

Für das traditionell stärkere vierte Quartal sei jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate zu erwarten.

Pratteln BL (awp)

