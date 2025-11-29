Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|9-Monats-Bilanz
|
29.11.2025 08:54:36
Highlight Communications-Aktie: Höherer Verlust trotz Umsatzplus
Die Film-, TV- und Sportrechtegruppe Highlight Communications hat in den ersten neun Monaten des Jahres mehr Umsatz erzielt.
Der Konzernumsatz legte um 2,4 Prozent auf 264,7 Millionen Franken zu, wie Highlight Communications am Freitag mitteilte. Dies sei vor allem auf höhere Erlöse im Kino- und Home Entertainment-Bereich Film zurückzuführen.
Wegen einmaliger, nicht cashwirksamer Sondereffekte im Bereich Sport und Event hat sich der Betriebsverlust (EBIT) gegenüber dem Vorjahr auf 31,6 Millionen Franken etwas mehr als vervierfacht.
Mit der Steigerung des Konzernumsatzes und des betrieblichen Cashflows seien wichtige Schritte in Richtung der angestrebten stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit gemacht worden, heisst es zum Geschäftsgang.
Für das traditionell stärkere vierte Quartal sei jedoch aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer weiter positiven Umsatzentwicklung eine wesentliche Verbesserung der Resultate zu erwarten.
Pratteln BL (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Highlight Communications AG
Analysen zu Highlight Communications AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen am Freitag im Plus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legte zu. An den US-Börsen endete der Handel freundlich. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.