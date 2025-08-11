Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 11:40:53

EQS-CMS: freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

freenet
25.93 CHF -2.01%
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 10. Zwischenmeldung
freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.08.2025 / 11:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 – 10. Zwischenmeldung

 

Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 3. Juni 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 4. Juni 2025 begonnen (Aktienrückkaufprogramm 2025).

 

Im Zeitraum vom 4. August 2025 bis 8. August 2025 wurden insgesamt 68.431 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben.

 

Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft.

 

Im Zeitraum vom 4. August 2025 8. August 2025 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag:

 

Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs
(in €)		 Aggregiertes Volumen (in €)
04.08.2025 13.352 28,4772 € 380.227,57 €
05.08.2025 13.473 28,6032 € 385.370,91 €
06.08.2025 13.045 28,7532 € 375.085,49 €
07.08.2025 12.767 26,3723 € 336.695,15 €
08.08.2025 15.794 27,5007 € 434.346,06 €
Total 68.431 27,9365 € 1.911.725,18 €

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 4. Juni 2025 bis einschliesslich 8. August 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.394.729 Stück.

 

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (fn.de/aktienrueckkauf).

 

Hamburg, im August 2025

 

freenet AG

Der Vorstand


Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Internet: www.freenet.ag

 
