CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105

06.10.2025 18:00:13

EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE / Share buyback 2025 / 2st Interim notification
CANCOM SE: Release of a capital market information

06.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Share buyback / 2st Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

In the period from 29 September 2025 up to and including 03 October 2025, CANCOM SE acquired a total of 81,477 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 22 September 2025 was announced in the ad hoc announcement of 09 September 2025 and the announcement of 18 September 2025 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.

The shares were acquired as follows:

Date Aggregated volume (number of shares) Volume-weighted average price in XETRA trading, commercially rounded to four decimal places
(in EUR)
29.09.2025 17,115 25.4443
30.09.2025 17,293 25.9701
01.10.2025 16,645 26.1904
02.10.2025 16,908 26.2087
03.10.2025 13,516 26.0601

This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 22 September 2025 to 165,514.

Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2025/.

The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

 

Munich, Germany, 06 October 2025

CANCOM SE

The Executive Board

 


06.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: CANCOM SE
Erika-Mann-Strasse 69
80636 Munich
Germany
Internet: http://www.cancom.de

 
End of News EQS News Service

2208634  06.10.2025 CET/CEST

