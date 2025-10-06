CANCOM Aktie 883557 / DE0005419105
06.10.2025 18:00:13
EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Post-admission Duties announcement: CANCOM SE
/ Share buyback 2025 / 2st Interim notification
Share buyback / 2st Interim Report – Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
In the period from 29 September 2025 up to and including 03 October 2025, CANCOM SE acquired a total of 81,477 treasury shares as part of the share buyback program, of which the start date 22 September 2025 was announced in the ad hoc announcement of 09 September 2025 and the announcement of 18 September 2025 in accordance with Article 5 para. 1 a) of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Article 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 and Article 2 para.1 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052.
The shares were acquired as follows:
This brings the total volume of treasury shares repurchased by CANCOM SE under the share buyback program since 22 September 2025 to 165,514.
Further information on the transactions pursuant to Art. 5 para.1 lit. b) and para. 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with. Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is published on the internet at https://investors.cancom.com/share-buyback-2025/.
The treasury shares were acquired by a credit institution commissioned by CANCOM SE exclusively via the stock exchange in electronic trading on the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
Munich, Germany, 06 October 2025
CANCOM SE
The Executive Board
06.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Nachrichten zu CANCOM SE
18:00
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
18:00
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
01.10.25
|TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
30.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
30.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
30.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
30.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX mittags (finanzen.ch)
30.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.ch)
Analysen zu CANCOM SE
|28.08.25
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
