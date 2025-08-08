Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
08.08.2025 15:01:13

EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

init innovation in traffic systems
33.13 CHF 16.73%
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: init innovation in traffic systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

08.08.2025 / 15:01 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: http://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: http://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/

08.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: init innovation in traffic systems SE
Käppelestrasse 4-10
76131 Karlsruhe
Deutschland
Internet: www.initse.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2181672  08.08.2025 CET/CEST

