Analyse im Fokus 13.11.2025 14:13:44

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der EON SE-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

E.ON
14.00 CHF -1.50%
Kaufen Verkaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 20,00 auf 18,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe das Management zwei regulatorische Rückschläge angesprochen, mit wohl enttäuschenden Auswirkungen auf die gewährte Erlösobergrenze, schrieb Alberto Gandolfi in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen entsprechend nach unten an. Die Essener könnten Investitionen zurückfahren. Allerdings könnte gleichzeitig der Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre steigen. Ein Aktienrückkauf wäre dann der Silberstreif am Horizont, auch wenn generell ein starker operativer Kurs der bevorzugte Weg wäre.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von EON SE befand sich um 13:56 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.9 Prozent auf 15.16 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 22.03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2’500’012 EON SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 legte das Papier um 39.9 Prozent zu. EON SE dürfte schätzungsweise am 18.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 04:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

