Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’007 0.6%  SPI 16’632 0.6%  Dow 46’300 0.1%  DAX 23’745 0.0%  Euro 0.9352 0.2%  EStoxx50 5’507 0.1%  Gold 3’826 1.7%  Bitcoin 90’894 1.6%  Dollar 0.7971 -0.1%  Öl 67.8 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Zug Estates-Aktie: Zug Estates ernennt Janine Nauer zur Chefin für Projektentwicklung
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. im Fokus: Analysten sehen teils deutliche Überbewertung
Amazon-Aktie im Blick: Mega-Schnäppchen - Zweiter Prime Day verspricht Black-Friday-Preise
Buffett-Investment vor Milliarden-Deal: Occidental Petroleum will Sparte abstossen
Suche...

eBay Aktie 956191 / US2786421030

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.09.2025 20:27:14

eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit stabiler Tendenz

eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von eBay zeigt am Montagabend wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die eBay-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 91,05 USD.

eBay
74.85 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

Die eBay-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 91,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'610 Punkten steht. Bei 91,60 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 89,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 752'965 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. 11,09 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.74 Mrd. USD im Vergleich zu 2.58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in eBay von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 3 Jahren eingefahren


Bildquelle: George W. Bailey / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten