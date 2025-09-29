eBay Aktie News: eBay am Montagabend mit stabiler Tendenz

Die eBay-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 91,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'610 Punkten steht. Bei 91,60 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 89,10 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 91,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten eBay-Aktien beläuft sich auf 752'965 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,15 USD. Dieser Kurs wurde am 16.08.2025 erreicht. 11,09 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.11.2024 Kursverluste bis auf 56,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eBay am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat eBay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.74 Mrd. USD im Vergleich zu 2.58 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den eBay-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,45 USD je Aktie.

