Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu

Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.37 Prozent auf 44’131.51 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18.036 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1.05 Prozent auf 44’430.09 Punkte an der Kurstafel, nach 43’968.64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’272.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 44’028.94 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0.932 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44’240.76 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 08.05.2025, einen Stand von 41’368.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.08.2024, lag der Dow Jones bei 39’446.49 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 4.10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 2.30 Prozent auf 225.10 USD), Cisco (+ 2.03 Prozent auf 71.32 USD), UnitedHealth (+ 1.16 Prozent auf 247.50 USD), Chevron (+ 1.15 Prozent auf 154.92 USD) und Johnson Johnson (+ 0.96 Prozent auf 173.17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen IBM (-2.16 Prozent auf 244.75 USD), Salesforce (-1.15 Prozent auf 238.11 USD), Nike (-1.12 Prozent auf 73.52 USD), McDonalds (-0.95 Prozent auf 304.97 USD) und Travelers (-0.61 Prozent auf 263.74 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9’189’645 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.755 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Merck-Aktie präsentiert mit 9.01 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.36 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

