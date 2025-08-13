|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hochrechnung
|
13.08.2025 16:02:42
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Johnson Johnson eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 148.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Johnson Johnson-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.676 Johnson Johnson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.74 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 12.08.2025 auf 172.78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.74 Prozent angewachsen.
Am Markt war Johnson Johnson jüngst 416.61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Johnson & Johnson
|
12.08.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: Hätte sich eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Keine Impulse: Dow Jones zum Start kaum bewegt (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
01.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Johnson & Johnson
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI zieht an -- DAX stärker -- Wall Street: Fortsetzung der Rekordjagd -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA dominieren auch heute die Bullen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}