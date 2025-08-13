Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen

Johnson Johnson-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 148.00 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Johnson Johnson-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.676 Johnson Johnson-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 116.74 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 12.08.2025 auf 172.78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16.74 Prozent angewachsen.

Am Markt war Johnson Johnson jüngst 416.61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch