Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Coca-Cola-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Coca-Cola-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Coca-Cola-Anteile bei 42.72 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 234.082 Coca-Cola-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Coca-Cola-Aktie auf 75.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’633.43 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 17’633.43 USD, was einer positiven Performance von 76.33 Prozent entspricht.

Insgesamt war Coca-Cola zuletzt 321.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch