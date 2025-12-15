Amgen Aktie 907582 / US0311621009
15.12.2025 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Amgen-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Amgen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 266.14 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Amgen-Aktie investierten, hätten nun 37.574 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Amgen-Aktie auf 317.74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’938.83 USD wert. Mit einer Performance von +19.39 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 171.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch