22.09.2025 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Walt Disney eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Walt Disney-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 93.75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10.667 Walt Disney-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’213.44 USD, da sich der Wert eines Walt Disney-Anteils am 19.09.2025 auf 113.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21.34 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Walt Disney belief sich jüngst auf 205.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
