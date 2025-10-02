Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1.41 Prozent stärker bei 17’262.70 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 84.991 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.429 Prozent höher bei 17’096.40 Punkten in den Handel, nach 17’023.31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17’096.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’290.70 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 2.35 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’444.88 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2025, bei 17’534.64 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, bei 14’098.54 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 24.31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’206.72 Punkten. Bei 13’183.63 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 12.22 Prozent auf 54.00 EUR), Formycon (+ 10.46 Prozent auf 25.35 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7.29 Prozent auf 32.96 EUR), PVA TePla (+ 7.21 Prozent auf 28.84 EUR) und JENOPTIK (+ 6.91 Prozent auf 18.71 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil HORNBACH (-3.73 Prozent auf 93.00 EUR), grenke (-2.95 Prozent auf 16.44 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.34 Prozent auf 5.64 EUR), Springer Nature (-2.14 Prozent auf 22.85 EUR) und Grand City Properties (-1.81 Prozent auf 10.88 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 1’491’258 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Schaeffler-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.362 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie weist mit 4.47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch