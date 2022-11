Disney-Aktie unter Druck: Walt Disney kann Anleger mit Erlösen und Ergebnis nicht überzeugen

Im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2022 erzielte Walt Disney einen Gewinn je Aktie von 0,30 US-Dollar, nach 0,370 US-Dollar Gewinn je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten bei 0,554 US-Dollar gelegen, der Unterhaltungskonzern verfehlte diese somit.

Umsatzseitig standen bei dem US-Konzern, der unter anderem die Rechte an Star Wars und dem Marvel Cinematic Universe besitzt, im abgelaufenen Quartal 20,15 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Die Umsatzschätzungen der Experten hatten sich auf 21,27 Milliarden US-Dollar belaufen, nachdem Walt Disney im entsprechenden Jahresviertel des Vorjahres 18,53 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Im Handel an der NYSE reagierte die Disney-Aktie letztlich mit einem Abschlag von 13,16 Prozent auf 86,75 US-Dollar.

