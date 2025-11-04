Diginex-Aktie bleibt volatil: KI-Plattform für nachhaltiges Wachstum

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diginex Aktie

ESG-Innovation 04.11.2025 13:50:09

Nach einem spektakulären Höhenflug gerät die Diginex-Aktie ins Straucheln. Mit neuen KI- und Nachhaltigkeitstechnologien sorgt das Unternehmen für Aufsehen - doch an der Börse wächst die Skepsis.

Diginex
17.26 EUR -11.12%
Kaufen Verkaufen
• Übernahme der Nachhaltigkeitsplattform Matter stärkt strategische Position
• Neues KI-Tool diginexGHG treibt ESG-Geschäft im Milliardenmarkt für Klimadaten
• Bewertungsniveau mit KBV von über 1'000 sorgt für Skepsis trotz Wachstumsstory

KI-Tool als Kurstreiber einer beispiellosen Rally

Mit der Einführung seiner neuen Plattform diginexGHG scheint Diginex Limited den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Das KI-gestützte System hilft Unternehmen, ihre CO2-Emissionen automatisiert und gemäss dem Greenhouse Gas Protocol, einem internationalen Standard zur Emissionsberichterstattung, zu erfassen. Laut InsiderMonkey soll die Lösung Firmen dabei unterstützen, ihre Klimabilanz effizienter zu steuern und regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.

Das Marktpotenzial ist dabei enorm: Der globale Markt für Carbon-Accounting-Software wächst nach Angaben von Diginex selbst von 18,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 51,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 - ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22,9 Prozent. Diese Aussichten sorgten für ein wahres Kursfeuerwerk: An der NASDAQ legte die Aktie innerhalb einer Woche um mehr als 50 Prozent zu.

ESG-Offensive durch Matter-Akquisition

Parallel zu dieser technologischen Expansion hat Diginex auch seine Position im Bereich nachhaltiger Finanzdaten gestärkt. Anfang Oktober übernahm das Unternehmen die ESG-Datenfirma Matter, die sich auf nachhaltigkeitsbezogene Analysen und Berichterstattung spezialisiert hat. Wie aus einer Mitteilung von Diginex hervorgeht, wurde in diesem Zuge der erfahrene ESG-Experte Kim Rosenkilde in den Vorstand von Matter berufen.

Laut der Mitteilung verfolgt Diginex das Ziel, mithilfe von Matter Anlegern und Vermögensverwaltern transparente, KI-gestützte Nachhaltigkeitsdaten bereitzustellen - inklusive Einblicke in SDG-Alignment, CO2-Fussabdrücke und regulatorische Compliance. Der Markt für ESG-Datenmanagement soll nach Schätzungen von Matter bis 2032 von derzeit 1,31 Milliarden auf 4,27 Milliarden US-Dollar wachsen. Mit der Kombination aus Blockchain-Technologie und datenbasierter ESG-Analyse will Diginex künftig eine führende Rolle in diesem schnell wachsenden Segment übernehmen.

Bewertung in luftigen Höhen

So beeindruckend die Innovationskraft von Diginex auch sein mag - an der Börse sorgt die Bewertung mittlerweile für Stirnrunzeln: Während es am Montag noch um rund 13 Prozent aufwärts ging, zeigt sich die Diginex-Aktie am Dienstag im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 16,6 Prozent tiefer bei 19,70 US-Dollar. Trotz dieser Korrektur bleibt die Performance seit Jahresbeginn mit einem Plus von 2'420 Prozent aussergewöhnlich hoch.

Ein Bericht von SimplyWall.st verdeutlicht, wie extrem die Markterwartungen inzwischen sind. Mit einem KBV von 1'052,5 liegt Diginex in einer völlig anderen Liga als die meisten Softwareunternehmen - der Branchendurchschnitt liegt bei vier, der von Vergleichsunternehmen bei etwa 13. Zudem ist das Unternehmen weiterhin unprofitabel, was die Diskrepanz zwischen Kursfantasie und operativer Realität unterstreicht. Analysten sehen die Bewertung daher als überzogen und warnen, dass fehlendes Umsatzwachstum oder operative Rückschläge die Anlegerstimmung schnell eintrüben könnten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Bildquelle: SWKStock / Shutterstock.com