Fonds 25.11.2025 13:33:37

Swiss Life-Aktie steigt: Beteiligung an spanischer Itínere Infraestructuras ausgebaut

Die Swiss Life Asset Managers bauen ihre Beteiligung am spanischen Mautstrassenbetreiber Itínere Infraestructuras über einige ihrer Fonds aus.

Mit dem Kauf des zusätzlichen Anteils von 12,53 Prozent wächst die Itínere-Beteiligung auf 37,6 Prozent, wie es am Dienstag in einer Mitteilung hiess.

Die Swiss Life-Tochter erwirbt die Itínere-Anteile über die Fonds "Swiss Life Funds (LUX) Global Infrastructure Opportunities IV SCSp, SICAV-RAIF", "Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF" und "Anlagestiftung Swiss Life Infrastruktur Global ESG (EUR)". Verkauft werden sie vom niederländischen Pensionsdienstleister APG. Ein Kaufpreis wird in der Mitteilung nicht genannt.

Der zusätzliche Erwerb stelle für die Swiss-Life-Fonds einen wichtigen Schritt beim Ausbau von Infrastrukturanlagen auf der iberischen Halbinsel dar, hiess es weiter. Im Dezember des letzten Jahres hatten sich die Fonds erstmals an dieser Firma beteiligt. Sie betreibt fünf Mautstrassen in Nordspanien mit einer Länge von insgesamt rund 470 Kilometern.

An der SIX zeigt sich die Swiss Life-Aktie stellenweise 0,34 Prozent höher bei 863,16 Franken.

mk/ra

Zürich (awp)

Bildquelle: Swiss Life
