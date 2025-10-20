Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diginex Aktie 138322411 / KYG286871044

Schwankungen bleiben hoch 20.10.2025 22:09:00

Diginex-Aktie erneut mit Verlusten: Kursrutsch setzt sich fort

Diginex-Aktie erneut mit Verlusten: Kursrutsch setzt sich fort

Die vergangene Handelswoche hat in den Depots der Diginex-Anleger tiefrote Spuren hinterlassen. Und auch am Montag geht der Kursrutsch für die Aktie weiter.

Diginex
12.80 EUR -1.54%
Kaufen Verkaufen
• Diginex-Aktie erlitt letzte Woche starke Verluste
• Aktie gibt auch am Montag nach
• Anleger müssen weiterhin mit hoher Volatilität rechnen

Mehr als elf Prozent hat die Diginex-Aktie am Freitag an der NASDAQ an Wert verloren - damit setzte sich der Kursrutsch der vergangenen Handelstage fort und brachte Anleger auf Sicht einer Handelswoche einen Verlust von 42,41 Prozent ein. Diese schwache Performance schmälert auch die bis dato überaus überzeugende Performance der Aktie: In nur drei Monaten ging es um knapp 93 Prozent nach oben.

Kurserholung zum Wochenstart

Doch die neue Handelswoche startete so, wie die letzte geendet hatte: Am Montag zeigte sich für die Aktie ein Minus von 0,82 Prozent auf 14,68 US-Dollar.

Damit bleibt die Diginex-Aktie weiterhin ein Phänomen an den Börsen. Nachrichten von Unternehmensseite gab es in den letzten Handelstagen nicht.

Zuletzt hatte das Unternehmen mit "diginexGHG" eine neue Plattform vorgestellt, die Unternehmen bei der automatisierten Erfassung und Auswertung ihrer CO2-Emissionen unterstützen soll. CEO Mark Blick verweist auf den steigenden regulatorischen Druck: Unternehmen weltweit sehen sich durch neue Regelwerke wie die CSRD in Europa oder Vorgaben in Kalifornien stärker zur Offenlegung ihrer Klimadaten verpflichtet. Die Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um die Datenerhebung und -aufbereitung zu vereinfachen. Entwickelt wurde sie gemeinsam mit Forward Earth, einem Anbieter von KI-Lösungen im Umweltbereich.

Im Fokus bleiben zudem die Expansionsbemühungen des Unternehmens: Anfang Oktober übernahm Diginex das dänische ESG-Datenhaus Matter DK ApS. Zudem wurde eine Kooperation mit iNEED in Indonesien geschlossen, um mehr als 1'000 ländliche Banken mit ESG-Reportingdiensten zu bedienen.

Anleger sollten mit weiteren Schwankungen rechnen

Angesichts der hohen Volatilität in den vergangenen Tagen und Wochen sollten sich Anleger auf weitere Kursturbulenzen einstellen. Aufschluss über die Geschäftsentwicklung wird die kommende Quartalsbilanz bringen - noch ist diese aber nicht terminiert.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Beyond Meat-Aktie schwankt erneut heftig - die Hintergründe

Bildquelle: Golden Dayz / Shutterstock.com

