Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal m Depot der Commerzbank

Portfolio Einblick 04.09.2025 03:30:00

Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grössten Positionen im Depot.

Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das zweite Quartal 2025. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,36 Millionen US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn grössten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 30. Juni 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.

Redaktion finanzen.ch


