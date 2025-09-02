Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 2.64 Prozent schwächer bei 29’643.35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 313.195 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.124 Prozent auf 30’408.18 Punkte an der Kurstafel, nach 30’446.03 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29’602.62 Punkte, das Tageshoch hingegen 30’417.70 Zähler.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’317.29 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.06.2025, bei 30’756.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2024, stand der MDAX bei 25’642.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 15.26 Prozent aufwärts. Bei 31’754.30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit CTS Eventim (+ 1.40 Prozent auf 79.65 EUR), HUGO BOSS (-0.07 Prozent auf 42.01 EUR), HENSOLDT (-0.11 Prozent auf 92.45 EUR), RENK (-0.24 Prozent auf 66.76 EUR) und PUMA SE (-0.76 Prozent auf 20.80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen TAG Immobilien (-5.73 Prozent auf 14.31 EUR), Knorr-Bremse (-5.68 Prozent auf 84.65 EUR), Bechtle (-5.47 Prozent auf 37.30 EUR), IONOS (-5.24 Prozent auf 36.20 EUR) und TUI (-5.21 Prozent auf 8.22 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’509’812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 30.419 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17.64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

